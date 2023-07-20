"Бесценно, когда есть возможность трудиться вместе с такими подвижниками и меценатами, которые к тому же являются краеведами и хранителями памяти о месте, где живут. Это прекрасный новый музей для жителей и гостей региона, где можно провести время с пользой и получить новые знания", — цитирует пресс-служба Любимову.

Экспозицию старинных предметов и произведений искусства 17-19 веков министру и губернатору представил основатель музея, коллекционер и краевед Владимир Скаржинскас.

В новом пространстве представлены предметы мебели, картины, декоративно-прикладное искусство, скульптуры, детали быта, относящиеся к разным историческим эпохам: "Петр I и Великое посольство в Кенигсберге"; "Семилетняя война и Суворовы в Кенигсберге"; "Александр I и Отечественная война 1812 года. Казаки в Париже"; "Русские императоры и великие князья"; "Подвалы Королевского замка и винный ресторан Блютгерихт".

Основатель музея имеет обширную коллекцию с шедеврами мирового музейного уровня. Он регулярно сотрудничает с ведущими музеями и принимает участие в федеральных выставочных проектах Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, таких как "Царские дни", "Императорский маршрут". Теперь часть коллекции Скаржинскаса на постоянной основе представлена в музее "Хранители памяти".

Любимова отметила, что для государственных музеев совместная работа с частными коллекционерами очень важна. "Я знаю, что вы много трудились с нашими коллегами из Эрмитажа и Петергофа, Оружейной палаты. Надеюсь, что это сотрудничество продлится, и в дальнейшем часть вашей коллекции будет представлена на федеральных выставках и в других регионах", — добавила министр.

В свою очередь губернатор Алиханов подчеркнул, что разместить "Хранителей памяти" в историческом здании на одной из популярных туристических улиц Калининграда было верным решением.

"Мы рады, что появился новый музей на карте города. Для нас это большая радость и возможность дополнительно образовывать наших детей, рассказывать новое и интересное гостям региона. Спасибо, что предложили эту идею и выбрали подходящее место для коллекции", — сказал глава региона.