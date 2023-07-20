Поправки (N369931-8) были внесены ко второму чтению законопроекта о реализации основных направлений налоговой политики. Третье чтение запланировано на 21 июля.

Ранее от уплаты НДС были освобождены гостиницы, а также организации транспортного обслуживания. При этом туроператоры, бронируя места в гостиницах и транспортные услуги, были вынуждены работать с НДС.

"В настоящее время в стране функционирует порядка 4250 туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма. Большинство из них подходят под параметры малого и среднего бизнеса и находятся на упрощенной системе налогообложения", — поясняли ранее в Минэкономразвития.

По оценкам Минфина, освобождение от уплаты НДС обеспечит отрасли 4,2 млрд рублей.