Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $1,08 млрд, или $3,24 в расчете на акцию, по сравнению с $329 млн, или $1 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию зафиксирована на уровне $5,03.

Выручка увеличилась на 17%, до $14,18 млрд с $12,11 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль в размере $4,03 на акцию при выручке в $13,9 млрд.

В третьем квартале United ожидает скорректированную прибыль в диапазоне от $3,85 до $4,35 на акцию, тогда как консенсус-прогноз экспертов предусматривает показатель на уровне $3,76 на акцию. Также компания прогнозирует рост выручки на 10-13%, хотя рынок ждет повышения на 9%.

Выручка в расчете на на пассажиро-милю в апреле-июне снизилась на 0,4% в годовом выражении, до 17,68 цента.

United Airlines перевезла 41,95 млн пассажиров в минувшем квартале, на 10,6% больше, чем за тот же период 2022 года.

Загруженность на внутренних рейсах составляла 87,5% по сравнению с 89,9% во втором квартале годом ранее, на международных — 85,6% против 82,4%.

Авиакомпания зафиксировала среднюю цену авиатоплива в минувшем квартале на уровне $2,66 за галлон по сравнению с $4,18 за галлон в предыдущем году.

Котировки акций United Airlines на дополнительных торгах в среду выросли на 3,25%. Капитализация авиакомпании с начала года подскочила на 45% и составляет $17,97 млрд.