Гастрономический праздник начнется с соревнований по рыбной ловле на берегу самого большого водохранилища региона. Участники будут охотиться за окунем, щукой, судаком, налимом.

На обед гости фестиваля смогут попробовать главное праздничное блюдо — царскую уху с дымком. Здесь ее готовят по особому рецепту и в большом количестве, чтобы всем хватило.

Также в этот день для гостей пройдут выступления творческих коллективов, мастер-классы, ярмарка товаров ремесленных изделий и сувениров, пенная дискотека.

Кроме того, на площадке фестиваля будут организованы тематические фотозоны, развлекательные и игровые площадки для детей.