Дело возбуждено по ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По данным следствия, семья из семи человек, трое из которых несовершеннолетние, приехала из Кемеровской области и остановилась в палаточном лагере. В среду утром при приготовлении пищи на портативной газовой колонке произошел хлопок, сказано в сообщении.

В результате пострадали двое взрослых и трое детей. С ожогами различной степени тяжести дети доставлены в городскую больницу Славгорода, их жизни ничего не угрожает.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.