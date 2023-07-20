"Около 22:00 19 июля получено донесение о не выходе на связь моторно-парусной яхты "Астра", экипаж — четыре человека. Дано указание судам, находящимся в северной части Каспийского моря, о поиске пропавшей яхты. Вертолет МИ-8 обследовал назначенные районы поиска яхты, результат отрицательный", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что также к поиску привлечено судно "Колонок-57" Каспийского филиала "Морспасслужба". Ранее сообщалось, что спасатели ведут поиски судна парусно-моторного судна "Астра" в раскатной части Каспийского моря.