"Центром народных гуляний станет Финский парк. 21 июля фестиваль откроет концерт музыкантов из Санкт-Петербурга — поп-фолк ансамбля YoGa. Вечером гостей праздника приглашают на фольклорную вечерку. Участников мероприятия ждут народные танцы, песни и забавы до полуночи", — отмечается в сообщении.

В субботу состоится большой праздничный концерт. В программе — выступления коллективов из Псковской области, Москвы, Луги, Смоленска и Республики Беларусь. Состоится шествие фольклорных коллективов по центру Пскова.

Также гости фестиваля увидят экстремальное силовое шоу. "Порховский богатырь Денис Ефимов удивит зрителей необычными и даже опасными трюками со строительными инструментами — от лопат до гаечных ключей", — сообщили организаторы праздника.

Планируется и огненное шоу.

В течение фестивальных дней будут работать интерактивные площадки, торговые ряды с ремесленными изделиями, точки общественного питания.