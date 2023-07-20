Она познакомит зрителей с лучшими произведениями отечественных художников XIX-XX веков, посвященными Африке, из собрания Русского музея.

Основная часть экспозиции — это акварели, живописные этюды, исполненные художниками во время путешествий. На выставке будут представлены акварели побывавших в Египте братьев Никанора и Григория Чернецовых, князя Григория Гагарина, акварели и этюды Константина и Николая Маковских.

В частности, будет представлена известная картина Маковского "Перенесение священного ковра в Каире" (1876) — одно из самых ярких проявлений ориентализма в русском искусстве 1870-х годов.

"На рубеже XIX-XX веков расширяется география поездок художников, она включает не только Египет, но и Марокко, Алжир, Тунис. Эти страны посетили Ян Ционглинский, Кузьма Петров-Водкин, Зинаида Серебрякова, чьи живописные произведения включены в состав выставки", — говорится в сообщении.

Целый ряд экспонатов демонстрируется публике впервые, в том числе уникальная серия портретов членов Первого марокканского посольства в Россию, исполненная Степаном Александровским в 1902 году.