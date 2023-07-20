"В Туапсинском районе завершились основные работы по расчистке пляжей от мусора, принесенного сильными ливнями. На 21 из 22 пляжей, которые открыты в муниципалитете, восстановлено пляжное оборудование", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для выполнения работ были задействовали экскаваторы, бульдозеры, тракторы и самосвалы. До 26 июля на пляжах Туапсинского района действует запрет на купание. Эта мера была введена для предотвращения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, добавили в пресс-службе.