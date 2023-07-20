"Задержки спровоцированы неисправностью одного из бортов авиакомпании. На длительный период его пришлось вывести из полетной программы, поэтому произошли переносы в расписании. Минтранс направил письма руководству авиакомпании "Аврора" с просьбой незамедлительно принять меры по устранению сложившейся ситуации", — говорится в сообщении ведомства.

Профильное министерство призвало компанию соблюдать установленное расписание движения воздушных судов. Кроме того, затребовало информацию о проделанной работе по оповещению пассажиров, чьи рейсы были задержаны, отменены или перенесены.

"По заверению представителей авиакомпании в ближайшее время расписание стабилизируется", — отметили в Минтрансе Приамурья.

Флот "Авроры" насчитывает 19 самолетов, включая восемь A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter.