По данным ведомства, 17 июня этого года при буксировке "Boeing-737-800" произошло столкновение законцовки левой плоскости крыла с мачтой освещения.

"Причиной инцидента явилось нарушение персоналом наземного обслуживания АО "Аэропорт Рощино" технологии выполнения работ по буксировке судна, а также разрешение диспетчера руления на установку воздушного судна на стоянку, не предусмотренную для данного типа самолетов", — отмечается в сообщении

Из-за произошедшего самолет получил повреждения. Размер причиненного ущерба авиакомпании ООО "Северный ветер" составил свыше 6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на борту самолета сообщением Тюмень — Бишкек находилось 134 пассажира, в том числе 28 детей, пострадавших в результате инцидента не было.

По факту повреждения самолета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба).

Поврежденное воздушное судно принадлежит авиакомпании "Северный ветер" (бренд Nordwind Airlines).

"Рощино" — аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе, Ту-154, Ил-86 и Boeing-737. Из аэропорта выполняются в настоящее время полеты по 33 внутрироссийским и 14 международным направлениям.