"Рост операционных расходов авиакомпаний за пять месяцев 2023 года, он есть, он составляет 4,3% к уровню прошлого года", — сказал Савельев.

Несмотря на рост издержек и сокращение субсидирования отрасли в три раза в сравнении с 2022 годом, со 174 млрд руб. до 58 млрд руб., авиакомпаниям удается сдерживать рост стоимости билетов, отметил Савельев. По данным Федеральной антимонопольной службы, на которые сослался чиновник, удорожание цен с января по май составило 6,2% в среднем по всем авиакомпаниям.

Спрос на перевозки растет, констатировал глава Минтранса.

Согласно ранее озвученному прогнозу министерства, пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2023 году может превысить 101,2 млн человек. Но судя по наблюдаемой загрузке рейсов, по словам Савельева, этот показатель может быть выше. В частности, на международных линиях пассажиропоток может составить около 20 млн человек, что на 12% больше, чем год назад.

"Прямые перелеты (за рубеж — ИФ) осуществляют 17 российских авиакомпаний в 24 страны. К нам летают 52 иностранные авиакомпании из 29 стран мира", — отметил Савельев.