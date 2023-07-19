"Несмотря на закрытие 11 аэропортов (центральной части и юга РФ — ИФ), мы уже перевезли на 1 млн пассажиров больше, чем планировали к этой дате. Общий пассажиропоток за полугодие составил 47,5 млн пассажиров, что почти на 18% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — сказал Савельев.

Согласно госпрограмме развития авиаотрасли, за весь 2023 год авиакомпании должны перевезти 101,2 млн человек, напомнил чиновник.

"Судя по загрузке, мы перевезем более 100 млн пассажиров в текущем году и выполним план, даже несмотря на закрытие 11 аэропортов России. При условии функционирования этих аэропортов мы бы перевезли около 120 млн пассажиров, что сравнимо, например, с 2019 годом — в условиях отсутствия ограничений, когда мы летали по всему миру", — сказал Савельев, напомнив, что пассажиропоток в 2019 году составил 128 млн человек.

Глава Росавиации Александр Нерадько заявлял ранее в июле, что пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2023 году может вернуться на досанкционный уровень. В 2021 году этот показатель составил 111 млн человек. В 2022 году на фоне введения антироссийских санкций, затронувших авиаотрасль, он снизился до 95,2 млн человек.