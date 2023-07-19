"Мы предлагаем сохранить тот перечень, который был определен ранее: 52 страны, и добавить в него еще три страны — это Вьетнам, Камбоджа и Мьянма, и запустить электронные визы с 1 августа 2023 года", — сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду.

Она подчеркнула, что такие визы не смогут получить владельцы дипломатических и служебных паспортов из недружественных стран.

Вице-премьер также отметила, что вопрос электронных виз был проработан с органами федеральной власти, в первую очередь с МИД, МВД и ФСБ.

"Мы считаем нецелесообразным в качестве ответной меры на недружественные действия официальных властей государств исключать для их граждан возможность получения единой электронной визы для краткосрочных поездок в нашу страну. Сохранения для граждан этих стран упрощенного въезда в Россию в туристических целях для участия в научных, спортивных, культурных мероприятиях, а также для поддержания деловых контактов в условиях санкционных ограничений будет отвечать, прежде всего, интересам нашего государства", — пояснила Голикова.

В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. В январе 2021 года правительство отложило запуск системы электронных виз из-за пандемии коронавируса. Предполагалось, что виза позволит въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в мероприятиях.

В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по возобновлению действия единой электронной визы для поездок в РФ иностранцев из тех государств, которые не включены в список недружественных.

В начале июня 2023 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее перечень погранпунктов, где иностранцы смогут использовать единую электронную визу. "Подписанное распоряжение — часть подготовительной работы по запуску единой электронной визы. Планируется, что посещать Россию по такой визе можно будет с 1 июля 2023 года", — сообщали в правительстве.

Ранее сообщалось, что срок оформления однократной визы должен составить не более четырех календарных дней, она будет действовать 60 суток и позволит находиться в России не более 16 суток. Виза будет оформляться на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составит $40, подтверждение брони гостиницы для оформления не нужно.