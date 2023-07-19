«Европейцы опасаются посещать Иран из-за отсутствия договоренности по ядерной программе и предостережений западных государств после массовых беспорядков в прошлом году и ареста нескольких граждан ЕС. В этом году дипломатическая оттепель при посредничестве Пекина поспособствовала запуску прямых рейсов с Саудовской Аравией. Также Тегеран стремится к более тесным связям с другими странами от Египта до Марокко. Теперь возле основных туристических достопримечательностей все чаще звучит не английская или французская речь, а китайская, арабская или русская», — пишет издание.

Как отмечает газета, сейчас Иран восстанавливает туризм, активно привлекая в страну туристов из ОАЭ и Катара на острова Киш и Кешм в Персидском заливе. Местные курорты славятся пляжами, роскошными отелями и недорогими магазинами.

«Китайских и российских туристов в основном интересуют исторические места, например, города Шираз, Исфахан, Мешхед, а также 2500-летний комплекс Персеполь», — пишет Hindustan Times.

Власти республики планируют привлечь больше посетителей из соседних Армении и Азербайджана. И если армяне чаще всего посещают монастырь святого Стефана на северо-западе Ирана, то значительная доля азербайджанских путешественников приезжает в страну ради медицинского туризма.

По данным Всемирной туристической организации ООН (UNWTO), в 2022 году Иран посетили 4,1 млн иностранцев, это менее половины от показателя 2019 года.