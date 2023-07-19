"Спрос на пребывание в Кисловодске постоянно растет. Если в 2022 году сумма курортного сбора была 51,8 млн рублей, то с начала 2023 года рекордная цифра составила 117 млн рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что двукратный рост связан с ростом самой ставки до 100 рублей в день с человека, а реальный рост платы курортного сбора без учета повышения ставки составляет 13%.

"Такое увеличение даёт возможность содержать и ремонтировать туристические объекты, проектировать и строить новые. Мы ценим каждого гостя и делаем все возможное, чтобы ваш отдых был незабываемым", — приводятся в сообщении слова главы Кисловодска Евгения Моисеева.

Ранее сообщалось, что с января 2023 года курортный сбор на территории Ставрополья увеличился с 50 рублей до 100 рублей. Краевые власти планируют за год собрать более 591 млн рублей.