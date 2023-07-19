"В ноябре этого года 15 российских студентов отправятся в путешествие по СКФО. Цель экспедиции — изучить туристические особенности территорий и создать единую карту лояльности", — говорится в сообщении.

Студентам предстоит исследовать три региона СКФО — Северную Осетию, Дагестан и Ставропольский край, изучить возможности для различных видов отдыха, оценить музеи, культурные и развлекательные центры, кафе и рестораны, проанализировать доступность услуг и сервисов для туристов.

На основе собранного материала студенты создадут прототип для будущей системы лояльности — "Карта гостя Северного Кавказа". Она поможет путешественникам комплексно подойти к планированию отдыха и досуга на Северном Кавказе.

"Планируется, что карта позволит бесплатно или со скидками посещать культурные достопримечательности и мероприятия, накапливать бонусы при заселении в гостиницу и бонусные мили при авиаперелетах", — отметили в пресс-службе.

Экспедиция пройдет в рамках проекта "Открываем Россию заново". Участниками могут стать студенты со всей России в возрасте от 18 до 35 лет — специалисты в области маркетинга и PR, туризма, социологии и культурологии. Заявку для участия можно подать до 11 августа, выберут 15 человек.

"Открываем Россию заново" — совместный проект Высшей школы экономики, президентской платформы "Россия — страна возможностей" и программы "Больше, чем путешествие", появился в 2017 году. За 6 лет было проведено более 300 экспедиций, в которых приняли участие более 3,5 тыс. студентов и преподавателей.