Образец современного вооружения был передан музею его разработчиком тульским АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы").

"В "Панцире-С1" воплощен талант современных тульских инженеров, которые на протяжении многих десятилетий создают оружие, не имеющее аналогов в мире", — отметили в пресс-службе.

С сегодняшнего дня Тульский музей оружия является единственным в стране, где посетители могут восхититься мощью этого образца современной российской техники, подчеркивается в сообщении.

В настоящее время возле музея оружия в Туле под открытым небом представлена военная техника разных лет, разработанная и выпускаемая на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Тульской области.

Тульский государственный музей оружия признан одним из лучших федеральных музеев, в экспозиции представлены все основные образцы, стоявшие на вооружении российской армии, а также оружие Западной Европы и Востока, начиная с XIV века. Музей возник при оружейном заводе, основанном указом Петра I в 1712 году, его коллекция формировалась с 1724 года.

Музей оружия в Туле входит в сотню крупнейших музеев мира. В августе 2023 года музей официально будет отмечать свое 150-летие со дня создания.