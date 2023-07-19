"Она остается в коллекции, она не выбывает из собственности, она из музейного фонда не ушла, из собственности РФ она никуда не делась. Контроль и надзор, охрана будут обеспечены", — сказала Преподобная.

Так она прокомментировала вопросы депутатов о передачи иконы Русской православной церкви на 49 лет.

По ее словам, механизм передачи на временное пользование музейных предметов предусмотрен и имеется в Гражданском кодексе РФ.

В свою очередь депутат Госдумы Александр Шолохов отметил, что "в данном случае коллекция никаким образом не делится, предмет как принадлежал государству, музейному фонду, так и принадлежит, и он находится в коллекции Третьяковской галереи, а то, что он передается во временное пользование, — это повседневная практика".

12 июля в РПЦ сообщили о том, что патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова подписали договор между Третьяковской галереей и Троице-Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование лавре иконы "Троица". Как позже уточнили на сайте РПЦ, договор подразумевает передачу иконы на 49 лет с последующей пролонгацией. При этом "Троица" продолжает оставаться объектом федеральной собственности. До передачи в Троице-Сергиеву лавру, икона будет на реставрации в Центре им. Грабаря, куда, как ожидается, ее привезут 19 июля.

15 мая стало известно о решении передать икону "Троица" Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая в Минкультуры РФ сообщили, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после — в Троице-Сергиеву лавру.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы высказывали опасения относительно сохранности шедевра. Свои опасения высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи. Тем не менее, 3 июня икону успешно перевезли из Третьяковки в храм Христа Спасителя.