"Из 14 заявок на участие в конкурсе для получения гранта были отобраны три. Они представили свои проекты в очном этапе на федеральном уровне", — приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

Заявки на развитие туристической инфраструктуры поданы хозяйствами из Ступино, Зарайска и Наро-Фоминского городского округа. Основные направления деятельности претендентов — разведение крупного рогатого скота молочного направления. Проектами развития предусмотрено приобретение средств для увеличения объемов производства продукции, приобретение сельхозтехники, оборудования для приготовления пищи, создание детских игровых зон, беседок, благоустройство территорий хозяйств. Также хозяйства планируют строительство помещений для размещения туристов, организацию мастер-классов, экскурсионных программ и гастрономических мероприятий. Победителей конкурса по предоставлению грантов "Агротуризм" определит Минсельхоз РФ в сентябре этого года. В Подмосковье в 2023 году для развития подмосковного агротуризма предусмотрено 20 млн рублей. Победители смогут получить единоразовую субсидию в размере до 10 млн рублей.