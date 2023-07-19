"В архитектурном комплексе "Нижний Кяхк" выявлен памятник, ранее неизвестный науке и не включенный в перечень выявленных объектов культурного наследия Ингушетии", — сказал собеседник агентства.

По его словам, объект имеет форму пятигранника. Предположительно, это древняя мельница. В дальнейшем требуется его детальное изучение.

Наиболее сохранившаяся высота памятника — 2,50 м, на северо-западной стороне имеется уцелевший входной проем. В периметре объекта также найдены два жернова — мельничные каменные круги для размола зерна, один из них сохранил свою первоначальную форму, а второй — разломлен на две части.

Материалы о памятнике направлены в комитет государственной охраны республики для принятия дальнейших мер реагирования. Исследование территорий башенных комплексов заповедник проводит в рамках плана работы по выявлению ранее неучтенных памятников архитектуры.

Ранее сообщалось, что в марте этого года указом главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова образован комитет госохраны объектов культурного наследия.

В регионе реализуют долгосрочную программу развития горного района с восстановлением расположенных там древних башенных комплексов, рассчитанную на 20 лет.

В новую программу вошла реставрация всех родовых башенных комплексов и коммуникаций. Кроме того, планируется строительство в горном районе отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом. В горах будет построен альпинистский комплекс, полностью реконструирован детский лагерь "Эрзи", древний христианский храм "Тхаба-Ерды" и многое другое.

В горах Ингушетии около 5 тыс. башенных комплексов. Планируется их реставрировать как на средства меценатов и тейпов, так и на бюджетные деньги.