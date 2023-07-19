Большой театрализованный праздник посвящен исторической победе русской рати над татаро-монгольским воинством на реке Воже.

Как отмечает оргкомитет, фестиваль "Битва на Воже" — это стилизованный средневековый посад, где представлены разнообразные интерактивные программы и площадки. Для гостей будут работать Торговый ряд с изделиями народных промыслов, Потешный ряд со всевозможными средневековыми играми и народными забавами, Ремесленный ряд — мастера будут предлагать мастер-классы по средневековым ремеслам, — и Обжорный ряд, где все желающие смогут вкусно подкрепиться.

Центральным событием фестиваля является реконструкция Вожской битвы.

"Гости мероприятия могут увидеть воочию и рассмотреть в деталях воинскую экипировку и методику ведения боя. В реконструкции сражения с обеих сторон принимают участие специализированные отряды — кавалерия, лучники, пехота", — говорится в сообщении.

Также на фестивале будет организовано "Ристалище" для проведения турниров среди воинов-профессионалов, любительских поединков на макетах оружия и концертной программы.

Битва на реке Воже — сражение между русской ратью во главе с Дмитрием Донским и войском Золотой Орды под командованием мурзы Бегича. Состоялась 11 августа 1378 года и стала первой серьезной победой войск Северо-Восточной Руси над силами Золотой Орды, своеобразной репетицией Куликовской битвы.