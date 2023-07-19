В погрануправлении отметили, что предпринимаются исчерпывающие меры для оперативного пропуска граждан.
"С понедельника, 17 июля 2023 года, введен временный упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих на выезд с территории Республики Крым. Время прохождения контроля не превышает 10 минут на транспортное средство", — подчеркнули в ведомстве.
Пресс-служба погрануправления отмечает, что граждане активно используют так называемый сухопутный коридор, частью которого является пункт пропуска "Джанкой", в качестве альтернативного маршрута, а пиковые нагрузки здесь фиксируются в светлое время суток.
Ведомство напомнило, что для прохождение административной границы необходимо иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность, и документы на транспортное средство.
Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.
После этого власти Крыма призвали граждан пользоваться сухопутным маршрутом в Крым через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Движение автомобилей по мосту было остановлено в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник.