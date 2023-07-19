Предположительно, это одно из первых судов, произведенных на Пермской судостроительной верфи, буксирный пароход типа "Пермский первенец" или пароход 732-й серии. Раритетная находка длиной 60 метров и шириной 8 метров обнаружена на шестиметровой глубине в 300 метрах от берега напротив завода "Машиностроитель".

"Судно практически полностью заилено, а дно вокруг него покрывает молевой сплав. Объект целый, с котлом, колесами и прочим. Судя по клепанному корпусу, судно произведено до 1935 года. Возможно, что это буксирный пароход типа "Пермский первенец". Такие начали производиться в 1932 году на Пермской судоверфи. Причину, почему судно затонуло, можно будет установить только после его подъема", — приводятся в сообщении слова руководителя водолазных спусков АНО "Центр подводных исследований" Дениса Михалева.

В рамках изучения обнаруженного объекта Минприроды региона направило запросы в различные архивы, музеи, пароходства и судостроительные заводы. На сегодняшний день известно, что техническая документация на тип судна "Пермский первенец" не сохранилась. Точно идентифицировать объект можно только водолазным обследованием.

Отмечается, что обнаруженный пароход может стать музейным экспонатом.