Отмечается, что в регионе при поддержке нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" увеличилось количество мест размещения, составившее 240 объектов. В том числе созданы комфортные условия для отдыха у воды.

В числе популярных у туристов мест отдыха в КБР Приэльбрусье, город Нальчик, экстрим-парк "Флай Чегем", а также археолого-туристический комплекс "Верхняя Балкария". Как сообщалось, по итогам 2022 года турпоток в Кабардино-Балкарию превысил 1,2 млн человек. К 2025 году регион планирует ежегодно принимать около 2 млн туристов.