"Ярмарка объединит вокруг себя народных мастеров и ремесленников, производителей местной натуральной продукции, самобытных артистов, домашних хозяек, сохраняющих секреты приготовления традиционных русских блюд, предпринимателей и сельхозпроизводителей", — говорится в сообщении.

Для гостей мероприятия пройдут мастер-классы, молодежное дефиле "Барыня-гармонь", флешмоб "Тамбовская Матаня", выступления артистов.

Здесь будут организованы фотозоны и зоны отдыха, продажа продуктов от местных производителей, сувениров.

Среди прочего, гости смогут продегустировать окрошку, которую приготовят в 250-литровой дубовой бочке. Их ждет не только угощение блюдами русской кухни, но и народное голосование на самый вкусный квас и самый гостеприимный сельский двор, отмечает пресс-служба.

Завершится праздник вечерней музыкально-развлекательной программой.