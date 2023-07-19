"По нашим данным, на 18 июля массовых отмен броней на отдых и оздоровление в республике после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту не наблюдается. Данный показатель по Крыму не превышает 10% от общего объема ранее забронированных туров", — написал он в своем телеграм-канале в среду.

Как уточнил Константинов, наибольшее количество аннулированных броней наблюдается в Керчи — 20,7%. При этом в соседней Феодосии из 34 работающих средств размещения 18 не имеет ни одного аннулирования.

"Наибольшее беспокойство у наших сограждан возникает по поводу отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных лагерях. Так, в Бахчисарайском районе аннулирована бронь на оздоровление 50 детей из Санкт-Петербурга в одной из детских здравниц", — отметил спикер.

Однако, по его словам, поступают и заявки на восстановление ранее отмененных броней. По данным администраций муниципальных образований, средства размещения оперативно и охотно идут на смещение сроков выезда и заезда туристов в связи с усложнением логистики.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Движение легковых автомобилей по мосту восстановили 18 июля в реверсивном режиме.