Пресс-служба губернатора ЯНАО сообщает, что пока журавлей поселили в открытом вольере на болоте, где они проведут несколько дней. После того, как стерхи привыкнут к местному климату, их выпустят в дикую природу.

К птицам уже прикрепили GSM-датчики для отслеживания путей будущей миграции и оценки успеха адаптации к естественной среде обитания.

"Основная сложность заключается в том, что стерхи — стенобионты, то есть могут существовать лишь при наличии определенного климата, пищи и особых заболоченных озер. В поисках нужного места обитания белый журавль может пролететь около 6 тыс. км. Это делает популяцию очень уязвимой", — отметил куратор проекта, заместитель начальника отдела координации научной деятельности департамента внешних связей ЯНАО Дмитрий Замятин, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось, проект по восстановлению численности западносибирской популяции стерха на Ямале возобновлен с 2019 года. Птиц доставляют самолетом из Окского государственного биосферного заповедника Рязанской области в Куноватский заказник на Ямале. Там белые журавли адаптируются, а затем их выпускают на волю.

За четыре сезона выпущено 17 молодых стерхов. На 12 птиц были установлены GSM-радиопередатчики, однако только четыре успешно сработали и передали точные сведения о миграции.

Всего для успешного восстановления популяции стерха в регионе в дикую природу надо выпустить около 50 особей, это планируется сделать к 2031 году. Также в планах создание на базе научно-исследовательского стационара "Стерх" в Куноватском заказнике системы локального транслирования сотовой (GSM) связи с использованием комплекса мобильной спутниковой связи.

Стерхи (белые журавли) находятся под угрозой исчезновения и внесены в международную Красную книгу охраны природы, а также Красную книгу РФ.