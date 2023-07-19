"Установлено 8 туристических карт в местах пересечения туристических потоков в центре города-курорта", — сказал Ворошилов.

В частности, карты находятся у бювета минеральной воды N1, в районе Китайской беседки, Академической галереи, места дуэли Михаила Лермонтова, нижней станции канатной дороги, в районе колоннады по бульвару Гагарина, в районе парка "Цветник" и озера "Провал ".

"Установленные туристические карты ориентированы на самостоятельных путешественников, доля которых растет с каждым годом. Карты отображают основные достопримечательности, памятники природы и культуры, места размещения и отдыха, санаторно-курортные учреждения, бюветы, объекты общественного питания, транспортную инфраструктуру курорта", — отметил собеседник агентства.

Такая навигация поможет отдыхающим получить больше информации о значимых местах города.

Пятигорск — старейший бальнеологический и грязелечебный курорт федерального значения. Площадь рекреационных территорий города превышает 3700 га.