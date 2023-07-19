"Праздник состоится в поселке Прииртышский Тобольского района", — сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь главы Тобольского района Ольга Коротких в среду.

По ее словам, гости праздника смогут погостить в национальных подворьях, побывать на ярмарке мастеров, поучаствовать в различных интерактивных программах.

Кроме того, в программе фестиваля — национальные татарские игры для детей, творческие и гастрономические мастер-классы. "Так, пройдут мастер-классы по выпечке сибирского баурсака", — отметила собеседница агентства.

Она также добавила, что 11 команд будут соревноваться в выпечке самого большого баурсака.

"Готовить его будут в 80-литровых казанах. На первом гастрофестивале в 2021 году был испечен самый большой сибирский баурсак в России шириной в 62 см, высотой в 32 см. Это было зафиксировано в "Книге рекордов России", — отметила Коротких.

По ее словам, в минувшем году размер испеченного на фестивале баурсака был еще больше — в ширину 76 см, в высоту — 33 см.

"Все гости праздника обязательно попробуют сибирские баурсаки", — отметила собеседница агентства.

Кроме того, в рамках фестиваля в этот день пройдет турнир по силовому экстриму "Самый сильный человек Тобольского района".