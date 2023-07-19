"На создание детского оздоровительного лагеря Кабардино-Балкарии из федерального бюджета будет выделено более 57 млн рублей", — написал Коков в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, проект будет реализован на базе центра выявления и поддержи одаренных детей "Антарес", где планируется возведение двух блоков до 50 мест каждый.

"Здесь будут созданы все условия для организации познавательной, досуговой деятельности детей в каникулярное время. В дальнейшем также планируем активно развивать это направление, а мест для детского оздоровительного отдыха станет больше", — добавил глава региона.