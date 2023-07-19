"Все работы на источнике №4 несут плановый характер. По предписанию Росприроднадзора идет ликвидация скважины 418, которой уже 109 лет. Степень износа на сегодняшний день — максимальная, ремонту она не подлежит", — написал Некристов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что с 2015 года минеральная вода в данный источник подается из "дублера" — скважины — 418-бис, расположенной в 60 метрах от старой.

Некристов пояснил, что обе скважины выводят минеральную воду из одного водоносного горизонта.

"В процессе ликвидации имелась опасность загрязнения. Этого мы допустить не можем", — пояснил он.

Кроме того, мэр добавил, что продолжается ремонт в источнике №17.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации, все минеральные воды, которые можно было получить в данных источниках, отдыхающим отпускают временно в стаканы в галерее санатория "Виктория" и в питьевом бювете на улице Ленина.