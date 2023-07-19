"Сегодня, как обычно, до шести вечера святыня будет доступна для поклонения в храме, после чего будет произведен демонтаж конструкции, в которой находится икона, и образ доставят в Центр имени Грабаря, где эксперты оценят состояние иконы и решат вопрос о целесообразности ее реставрации", — сказал собеседник агентства.

"Троица" находилась в главном соборе страны в течение полутора месяцев, за это время ей поклонились более 200 тыс. человек.

О решении передать "Троицу" Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви стало известно 15 мая. В Минкультуры РФ сообщили, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя, затем направлена на реставрацию, которая может растянуться на год, а после — в Троице-Сергиеву лавру.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы высказывали опасения относительно сохранности шедевра.

3 июня икона была перевезена из Третьяковкой галереи в храм Христа Спасителя и размещена в специальной капсуле в центре собора. Предполагалось, что икона пробудет там до 18 июня под наблюдением сотрудников галереи, а затем отправится на реставрацию, однако в середине июня было решено, что святой образ пробудет в храме на месяц дольше.

В Российской православной церкви настаивают на том, что, вопреки опасениям музейного сообщества, Церковь способна обеспечить сохранность и безопасность иконы.