Первое место в рейтинге занимает Сингапур, граждане этой страны могут посещать без визы 192 страны. Второе место делят Германия, Италия и Испания, гражданам этих стран доступны 190 стран. На третьем месте Австрия, Финляндия, Франция, Япония, Люксембург, Южная Корея и Швеция (189 стран). Также в топ-5 вошли Дания, Ирландия, Нидерланды, Великобритания (188 стран) и Бельгия, Чехия, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия и Швейцария (187 стран).

Шестое место заняли Австралия, Венгрия и Польша, граждане этих стран могут ездить без виз в 186 стран. На седьмом месте Канада и Греция, откуда можно отправиться в 185 стран.

США и Литва заняли восьмую строчку рейтинга (184 страны), за ними Латвия, Словакия и Словения (183). Замыкают первую десятку Эстония и Исландия, гражданам этих государств доступны без виз 182 страны.

Россия в этом рейтинге заняла 49 место. Гражданам страны не нужно заранее оформлять визы для поездок в страны Океании (Фиджи, Маршалловы острова, Микронезия), ряд стран Ближнего и Среднего Востока (Израиль, Катар, ОАЭ, Турция), Азии, большинство стран Карибского бассейна (Куба, Доминиканская Республика), Южной Америки и Африки. Кроме того, россиянам доступны без виз Босния и Герцеговина, Сербия, Белоруссия, Молдавия, Армения, Грузия, Азербайджан.

Виза по прибытии потребуется россиянам в 29 странах, среди них Египет, Иордания, Мальдивы, Индонезия и другие.

Последнее место в рейтинге у Афганистана: граждане этой страны могут посетить без визы лишь 27 стран. Чуть выше позиции у Ирака (29) и Сирии (30).

Индекс паспортов компании Henley&Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз или получив визу по прибытии.