"В настоящее время оформлено более 63 тыс. карт, к программе подключились 86 учреждений культуры. Ведется работа по увеличению числа участников программы на территории каждого муниципалитета", — приводятся в сообщении слова министра культуры области Марины Кауркиной.

Региональная афиша включает концерты, спектакли, музейные программы, мастер-классы, экскурсии и другие мероприятия.

Министр отметила, в регионе создана межведомственная рабочая группа по решению вопросов, возникающих при реализации на территории Рязанской области проекта "Пушкинская карта".

По ее словам, Рязанская областная филармония и Театр драмы активно взаимодействуют с вузами. Для учащихся и студентов проводятся кинопоказы и экскурсии, реализуются интерактивные музейные программы.

Список мероприятий регулярно корректируется с учетом запросов и потребностей молодых людей. Лидерами по количеству проданных билетов стали города Скопин, Касимов и Сасово, а также Сапожковский, Шиловский, Чучковский, Спасский районы.

С целью повышения эффективности реализации программы в этом году будут организованы выступления ведущих творческих коллективов области в муниципальных образованиях.

Дополнительными площадками для проведения мероприятий "Пушкинской карты" станут усадебные комплексы, дома культуры, детские школы искусств, построенные либо отремонтированные и оснащенные новым оборудованием в рамках нацпроекта.