Региональная афиша включает концерты, спектакли, музейные программы, мастер-классы, экскурсии и другие мероприятия.
Министр отметила, в регионе создана межведомственная рабочая группа по решению вопросов, возникающих при реализации на территории Рязанской области проекта "Пушкинская карта".
По ее словам, Рязанская областная филармония и Театр драмы активно взаимодействуют с вузами. Для учащихся и студентов проводятся кинопоказы и экскурсии, реализуются интерактивные музейные программы.
Список мероприятий регулярно корректируется с учетом запросов и потребностей молодых людей. Лидерами по количеству проданных билетов стали города Скопин, Касимов и Сасово, а также Сапожковский, Шиловский, Чучковский, Спасский районы.
С целью повышения эффективности реализации программы в этом году будут организованы выступления ведущих творческих коллективов области в муниципальных образованиях.
Дополнительными площадками для проведения мероприятий "Пушкинской карты" станут усадебные комплексы, дома культуры, детские школы искусств, построенные либо отремонтированные и оснащенные новым оборудованием в рамках нацпроекта.