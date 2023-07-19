"В обосновании ходатайства защитник юридического лица указал, что обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного административного наказания, устранены", — говорится в сообщении.

В суд также было представлено заключение областного управления Роспотребнадзора, в котором говорится, что замечания устранены не в полном объеме.

Рассмотрев позиции сторон, Бурейский районный суд в среду отказал в удовлетворении ходатайства детского санаторно-оздоровительного лагеря "Белые горы" о возобновлении деятельности.

Как сообщалось, 28 -29 июня в детском оздоровительном лагере Бурейского округа были выявлены случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Впоследствии у троих сотрудников пищеблока был обнаружен возбудитель норовируса. Общее количество пострадавших в лагере (с 28 июня по 1 июля) — 115 человек, из них 110 детей. По решению суда, с 3 июля работа лагеря была приостановлена на два месяца.