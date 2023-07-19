Опция реализована в сотрудничестве с партнерами и распространяется на соответствующие услуги по России и за рубежом. Речь идет о продаже пакетных туров (включая перелет, проживание, страховку, трансфер), а также бронирование отелей, гостиниц и хостелов — всего около 2 млн предложений по миру.

Туристический сервис Wildberries Travel был запущен весной 2023 года. Изначально он позволял приобрести билеты на самолет, поезд, автобусы, а также построить сложный маршрут с комбинированием разных видов транспорта. Также на портале представлена информация о регионах РФ, которую можно использовать как гид в поездках.

Сервис доступен с компьютера и через приложения в App Store и Google Play.