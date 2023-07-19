"Администрация возмущена варварским поведением некоторых отдыхающих и парковкой их автомобилей в лесном массиве на морском побережье. Дикие туристы повреждают деревья, пытаясь запарковаться в тени, при том что стоянка машин в водоохраной зоне запрещена. Кроме этого, они разводят костры в запрещённое время и в запрещённых местах, мусорят", — говорится в сообщении.

Чтобы избежать экологической катастрофы в Куликово (район побережья), власти обустроили несколько парковок, которые рассчитаны на 850 машиномест. У отдыхающих нет необходимости заезжать в лес и парковать автомобиль на территории зелёной зоны.

"К сожалению, отдыхающих не останавливают бетонные блоки, установленные на въезде в лес, они их сдвигают, продолжая уничтожать растительность береговой черты", — отмечает администрация.

Власти подчеркивают, что в Куликово второй год работает кемпинг, где обустроены душ, туалеты, работает кафе. В районе парковки установили контейнеры для сбора мусора. Здесь оборудован официальный пляж. Для цивилизованного отдыха на природе уже созданы условия. От отдыхающих требуется только бережное отношение к окружающей их природе.

"Сейчас у властей района нет полномочий, чтобы привлекать природоохранных нарушителей к ответственности. Такими правами наделены сотрудники полиции и инспекторы Росприроднадзора. И муниципалитет взаимодействует с ними в этом вопросе. Стражи порядка проводят рейды по обнаружению природоохранных нарушений и штрафуют отдыхающих. Однако отдыхающие должны понимать, что на уничтоженное побережье Балтики они и сами в будущем не захотят приезжать", — заключает администрация.

В Калининградской области на побережье Балтийского моря еще есть места, популярные у неорганизованных туристов, отдыхающих там с палатками. Однако в этих зонах возникают серьезные проблемы с охраной природы, общественной и санитарной безопасностью.