"В I полугодии Ставрополь посетило более 77 тыс. туристов, остановившихся в городских гостиницах, отелях, хостелах, что на 15% больше, чем в аналогичный период 2022 года", — рассказал собеседник агентства.

В частности, в июне краевую столицу посетили почти 15 тыс. человек, что на 29,3% больше, чем в июне прошлого года.

"Наиболее популярным видом туризма в городе Ставрополе является культурно-познавательный. В тоже время, активно развивается медицинский и промышленный туризм", — отметил представитель пресс-службы.

Согласно прогнозу властей, во втором полугодии 2023 года турпоток в Ставрополь должен составить порядка 80 тыс. туристов.