Маршрут по области займет четыре дня. Туристам предлагают побывать в одном из первых почтовых отделений Кенигсберга, где сохранились барельефы с почтальонами, посетить Музей почтовых открыток в миниатюрном замке на берегу реки Преголи. Они смогут сделать селфи на фоне единственного в мире музея почтовых ящиков под открытым небом и отправить открытку из почтового отделения, которое расположилось в самом красивом здании Черняховска — довоенной школе для девочек на Райтбанштрассе.

В ходе путешествия по маршруту туристы узнают, где проходил почтовый тракт между Россией и Пруссией, через какие города проходит самый длинный почтовый маршрут Калининградской области, как выглядела рыцарская почта в XVI веке и многое другое.

Турмаршрут стал частью проекта "Почтовый туризм", который развивает Почта России вместе с Русским географическим обществом (РГО).

Проект был запущен в июне 2022 года. На сегодня на сайте pochta-travel.ru помимо Калининградской области также доступны маршруты по Мурманской области, Ленинградской и Архангельской областям, а также по Республике Карелия. Скоро сайт дополнят гиды по многим другим регионам России.

"У нас 38 000 отделений по всей стране. Многие из них находятся там, где кроме Почты нет никакой инфраструктуры, зато есть заповедная красота русской природы и уникальные памятники историко-культурного наследия, о которых мало кто знает. Почтовые автомобили ездят по дорогам, где едва ли увидишь другие машины. Почтальоны работают в городах и крошечных сёлах и знают, что стоит посмотреть в каждом регионе. Этим проектом мы хотим вдохновить людей открыть для себя уже знакомые места с новой стороны и проехать маршрутами, о которых они могли не задумываться раньше", — рассказала директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Почты России Софья Ваняткина.