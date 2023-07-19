"12:00: в очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств. Время ожидания около часа", — говорится в сообщении.

Очередь на этом направлении начала формироваться в среду около 9:00 — к этому моменту в ней насчитывалось 55 транспортных средств, однако о времени ожидания проезда не сообщалось.

Уточняется, что пробки на мост со стороны Кубани к полудню среды нет.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено почти на сутки. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник.