"Для начала мы откроем для посетителей залы на первом этаже здания. Там будет экспозиция, которая расскажет о помещичьих усадьбах начала XIX века, в том числе — и об усадьбе Орловой", — рассказал собеседник.

А вот некоторые залы на втором этаже особняка откроются для публики примерно через год. "Там будет находиться экспозиция, рассказывающая о роде Орловых", — добавили в ГМЗ.

По словам музейщиков, некоторые помещения в графском доме останутся недоступными для горожан и туристов. "В частности, останется закрытым небольшой подвал. На смотровую площадку на крыше особняка через чердак если и будут подниматься туристы, то — очень маленькими группами и далеко не каждый день. И, конечно, публике не будет прохода в несколько служебных помещений",- сказал собеседник.

В залах графского особняка сотрудники ГМЗ намереваются показать около 500 образцов дворянского быта XVIII-XIX веков. В их числе будут около 60 личных вещей Орловой-Чесменской и драгоценные реликвии, переданные графиней в дар новгородскому Свято-Юрьеву монастырю. Многие из вещей, связанных с именем аристократки, публика увидит впервые.

Орлова-Чесменская была единственной дочерью графа Алексея Орлова-Чесменского, фаворита императрицы Екатерины II (Великой). Согласно архивным сведениям, в 1829 году графиня приобрела усадьбу у Свято-Юрьева монастыря. В 1848 году она скончалась в этом монастыре и была там же захоронена.

В течение 6 последних лет в графской усадьбе проводилась многолетняя комплексная реставрация. Кроме особняка специалисты восстановили парк и сад.