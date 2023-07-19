Мероприятие будет проводиться в рамках Дней памяти атамана Ермака Тимофеевича.

В этот день в селе Вагай гости фестиваля смогут послушать выступления творческих коллективов, погостить в куренях, стать участниками казачьей вечерки и познакомиться с традиционным бытом казаков.

Кроме того, казаки Сибирского войскового казачьего общества отправятся на Холм Ермака, расположенный в деревню Старый Погост Вагайского района. Там в часовне пройдет служба в честь небесного покровителя казачества святителя Николая Чудотворца, отмечается в сообщении.

По преданию, Ермак погиб недалеко от деревни Старый Погост в августе 1585, когда вместе со своим отрядом остановился на ночлег в устье реки Вагай. Хан Кучум напал на спавших казаков и истребил весь отряд. Сам Ермак, пытаясь переплыть Иртыш, утонул. Недалеко от этого места установлен православный крест и памятный камень.