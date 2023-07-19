По данным ведомства, 17 июня этого года при буксировке "Боинга-737" сообщением "Тюмень — Бишкек" произошло столкновение законцовки левого полукрыла самолета с мачтой освещения.

"На борту самолета находилось 134 пассажира, в том числе 28 детей. Пострадавших нет, авиакомпании причинен материальный ущерб на сумму более 1 млн рублей", — отмечается в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба).

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится судебная техническая экспертиза.