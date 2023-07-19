Он подчеркнул, что управлением осуществляется постоянный контроль качества питьевой воды, подаваемой населению Ростова-на-Дону, в рамках проведения социально-гигиенического мониторинга.
"За истекший период 2023 года в распределительной водопроводной сети Ростова-на-Дону проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим нормативам не выявлено", — добавил собеседник агентства.
Ранее Роспотребнадзор ввел запреты из-за обнаружения холероподобной микрофлоры на реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище. В частности, запрещено купание, ловля рыбы и использование воды для хозяйственных нужд. Ограничения введены до завершения полного комплекса лабораторных исследований.
В ведомстве уточняли, что эпидобстановка в регионе стабильная.
В связи с этим специалисты Ростовводоканала увеличили ежедневное количество лабораторных проб воды.