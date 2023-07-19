"Сахалинское управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии аэровокзального комплекса проектным требованиям. В заключении отмечено, что работы завершены, нарушения обязательных требований отсутствуют. Металлоконструктив здания усилен с целью эксплуатации его в зоне сейсмического влияния до 9 баллов", — говорится в сообщении.

После получения документов начнется частичный перевод рейсов, терминал будет работать в тестовом режиме, открытие аэровокзала запланировано на 7 августа, сообщает пресс-служба.

"Сейчас нам осталось получить разрешение на ввод в эксплуатацию и подтверждение от всех авиакомпаний о переходе в новый терминал, и мы сможем начать принимать рейсы и обслуживать первых пассажиров", — цитирует пресс-служба генерального директора АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Игоря Шубейко.

Как сообщалось, терминал площадью более 47 тыс. квадратных метров рассчитан на 5 млн пассажиров в год. В нем установлены 26 стоек регистрации, оборудованы 11 выходов на посадку, 43 кабины паспортного контроля, 18 пунктов досмотра. Передвижение по территории аэровокзала обеспечивают пять эскалаторов и четыре подъемника, а также 23 лифта.

Строительство терминала в Южно-Сахалинске началось в конце 2017 года, но вскоре проект был заморожен.

В марте 2021 года в ходе конкурса был найден инвестор для окончания строительства этого объекта. Им стало ООО "Красинвест" с предложением 12,5 млрд рублей. Сдать терминал в эксплуатацию планировалось в декабре 2022 года, но затем срок сдвинули на 2023 год в связи с тем, что из-за санкций пришлось искать новых поставщиков оборудования.

Для завершения строительства терминала инвестор и регион в июне 2021 года создали совместное предприятие АО "Восточные ворота страны" с уставным капиталом 13 млрд 171,72 млн рублей, в котором 51% — доля "Красинвеста", 49% — Минимущества Сахалинской области.

АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" создано в декабре 2010 года в аэропорту Южно-Сахалинска с уставным капиталом в размере почти 4,8 млрд рублей с целью строительства терминала. Тогда компания принадлежала Минимущества Сахалинской области. Согласно ЕГРЮЛ на 19 июля текущего года, ее владельцем является АО "Восточные ворота страны".

Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного, может работать с более 30 типами воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". Оператор аэропорта — принадлежащее областному правительству АО "Аэропорт Южно-Сахалинск". Сейчас в воздушной гавани один действующий пассажирский терминал.

В 2022 году аэропорт Южно-Сахалинска обслужил почти 1,3 млн пассажиров, что на 11,5% больше, чем в 2021 году, и почти достиг допандемийного уровня 2019 года, когда пассажиропоток превысил 1,3 млн человек.