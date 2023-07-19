Воздушное судно Embraer-190 вылетело из Минска в 13:05 мск и приземлилось в Пскове в 14:20 мск. Рейсы в Минск стали первыми международными перелётами из псковского аэропорта за последние 10 лет.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по средам и субботам. Ранее Nordwind открыла прямые рейсы в Минск из Нижнего Новгорода и Перми. Как сообщалось, в мае 2022 года ООО "Новапорт холдинг" Романа Троценко стало владельцем 74% в ООО "Псковский международный аэропорт "Княгиня Ольга". Оставшиеся 26% УК, согласно выписке из ЕГРЮЛ, контролирует Псковская область в лице регионального комитета по управлению госимуществом. Аэропорт Пскова — международный аэропорт федерального значения, является аэродромом совместного базирования, находится в ведении министерства обороны РФ, говорится на сайте авиапредприятия. Nordwind базируется в московском аэропорту "Шереметьево".