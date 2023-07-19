Петербуржцы узнают, как менялся облик города. Основой застройки становятся доходные дома с дворами-колодцами и эклектичными фасадами. Создаются элементы современной городской инфраструктуры — водопровод, канализация, электрические и телефонные линии, формируется сеть общественного транспорта.
На выставке расскажут об изобретениях и открытиях, совершенных в то время в Петербурге. Среди них таблица Менделеева, электрический трамвай, электросварка. Петербург становится транспортно-пересадочным узлом всемирного значения благодаря семи железнодорожным вокзалам, речному и морскому портам.
Петербуржцы познакомятся с памятниками, появившимися в этот период. Это величественные монументы Николаю I и Екатерине II, камерные памятники Петру I ("Царь-плотник"), Пушкину (на Пушкинской улице) и Крузенштерну напротив Морского корпуса, любимый детьми памятник Пржевальскому с фигурой верблюда, противоречивый памятник Александру III и необычный мемориал морякам миноносца "Стерегущий".
На выставке "Петербург эпохи прогресса" посетители увидят скульптуру и графику из коллекции музея, а также исторические документы и фотографии, размещенные хронологическом порядке.