"Эпоха прогресса" для Петербурга — более чем полувековой период, начавшийся после смерти Николая I и отмены крепостного права и закончившийся с началом Первой мировой войны. Символической датой начала периода можно считать установку памятника Николаю I (1859), которая подвела черту под предыдущим этапом истории города.

Петербуржцы узнают, как менялся облик города. Основой застройки становятся доходные дома с дворами-колодцами и эклектичными фасадами. Создаются элементы современной городской инфраструктуры — водопровод, канализация, электрические и телефонные линии, формируется сеть общественного транспорта.

На выставке расскажут об изобретениях и открытиях, совершенных в то время в Петербурге. Среди них таблица Менделеева, электрический трамвай, электросварка. Петербург становится транспортно-пересадочным узлом всемирного значения благодаря семи железнодорожным вокзалам, речному и морскому портам.

Петербуржцы познакомятся с памятниками, появившимися в этот период. Это величественные монументы Николаю I и Екатерине II, камерные памятники Петру I ("Царь-плотник"), Пушкину (на Пушкинской улице) и Крузенштерну напротив Морского корпуса, любимый детьми памятник Пржевальскому с фигурой верблюда, противоречивый памятник Александру III и необычный мемориал морякам миноносца "Стерегущий".

На выставке "Петербург эпохи прогресса" посетители увидят скульптуру и графику из коллекции музея, а также исторические документы и фотографии, размещенные хронологическом порядке.