"В 2023 году мы серьезно прирастем по объемам ремонтов, выполняемых в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", относительно объемов прошлого года рост составил более 20%. В этом году объем (текущих — ИФ) ремонтов и капремонтов региональных дорог составляет 207 км, они будет приведены в нормативное состояние. Объем финансирования по этим мероприятиям — 7,8 млрд рублей", — отметил Старков.

Порядка 30 км дорог отремонтируют в Екатеринбургской и Нижнетагильской агломерациях. Из областного дорожного фонда порядка 1,5 млрд рублей будет направлено на ремонт дорог в Екатеринбурге, ежегодная целевая помощь Нижнему Тагилу составляет около 600 млн рублей.

Около 2,5 млрд рублей в этом году будет израсходовано на капиталоемкие объекты — в первую очередь, строительство Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД).

"В прошлом году мы закольцевали замыкающий участок, запустили движение, в этом году заканчиваем обустройство и работу по первому участку реконструкции северного сегмента ЕКАД — от Челябинского до Тюменского тракта", — уточнил министр.

Также, по его словам, в течение ближайших 4 лет планируется соединить асфальтированной дорогой поселки городского типа Сосьва и Гари.

В настоящее время продолжается строительство развязки у концерна "Калина" в Екатеринбурге и участок улицы Циолковского в Нижнем Тагиле с путепроводом через железную дорогу. "В этом году мы планируем на этом участке завершить основной объем работ", — добавил Старков.

Кроме того, еще 300 млн рублей власти выделили на установку светофоров в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.