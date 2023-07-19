Ранее МЧС вводило штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму с 6 июля и несколько раз продлевало его вплоть до 18 июля.
МЧС ввело особый противопожарный режим на территории республики с 8 июля для предотвращения возможных пожаров.
В ведомстве пояснили, что особый режим вводится в связи с прогнозируемым установлением 4 и 5 классов пожарной опасности на территории республики из-за погоды, усиления ветра и рисков крупных возгораний сухой растительности вблизи лесов.
С 1 апреля на территории Крымского полуострова установлен пожароопасный сезон. В связи с этим введен запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Также сообщалось, что посещение лесов ограничено в Крыму с 12 июля по 1 августа для обеспечения пожарной безопасности.