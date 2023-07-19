"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19-23 июля в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в сообщении.

Ранее МЧС вводило штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму с 6 июля и несколько раз продлевало его вплоть до 18 июля.

МЧС ввело особый противопожарный режим на территории республики с 8 июля для предотвращения возможных пожаров.

В ведомстве пояснили, что особый режим вводится в связи с прогнозируемым установлением 4 и 5 классов пожарной опасности на территории республики из-за погоды, усиления ветра и рисков крупных возгораний сухой растительности вблизи лесов.

С 1 апреля на территории Крымского полуострова установлен пожароопасный сезон. В связи с этим введен запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора.

Также сообщалось, что посещение лесов ограничено в Крыму с 12 июля по 1 августа для обеспечения пожарной безопасности.